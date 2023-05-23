Санду пригрозила Путину "арестом" в случае его визита в Молдавию
Молдавия планирует исполнить решение Международного уголовного суда, который ранее выдал ордер на "арест" президента России Владимира Путина. Об этом Euronews Romania заявила глава республики Майя Санду.
Она положительно ответила на вопрос журналистов о том, стоит ли ждать ареста Путина в случае его визита в Молдавию. Санду напомнила, что страна "подписала соглашение об Уголовном суде и будет уважать решение суда".
Вместе с тем политик отметила, что в настоящее время стране "ничего не угрожает" благодаря Украине, "которая держит Российскую армию" подальше от молдавских границ. Кроме того, она в очередной раз заявила, что Россия якобы пытается "дестабилизировать" её страну.
Напомним, в марте этого года Международный уголовный суд выдал ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Реакция российского обществе не заставила себя ждать. Например, в МИД РФ напомнили, что Москва не признаёт юрисдикцию органа и его решения. В ответ Россия объявила в розыск прокурора суда Гааги, а СКР заочно предъявил ему обвинения.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев