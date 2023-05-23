Санду пригрозила Путину "арестом" в случае его визита в Молдавию

Молдавия планирует исполнить решение Международного уголовного суда, который ранее выдал ордер на "арест" президента России Владимира Путина. Об этом Euronews Romania заявила глава республики Майя Санду.

Она положительно ответила на вопрос журналистов о том, стоит ли ждать ареста Путина в случае его визита в Молдавию. Санду напомнила, что страна "подписала соглашение об Уголовном суде и будет уважать решение суда".