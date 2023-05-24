Поляков лишили чемпионата Европы по фехтованию из-за недопуска россиян

Турнир по фехтованию в рамках Европейских игр – 2023 в Кракове будет лишён статуса чемпионата Европы из-за проблем с получением спортсменами из России и Белоруссии виз в Польшу. Такое решение, как сообщает газета Le Figaro, приняла Международная федерация фехтования (FIE).

Изначально планировалось, что на турнире в Кракове будут распределяться очки для квалификации на Олимпийские игры – 2024, которые пройдут в Париже. Однако в итоге FIE намеревается этой осенью провести отдельный индивидуальный чемпионат Европы. Напомним, что Европейские игры в Кракове пройдут с 21 июня по 2 июля.