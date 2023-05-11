Президент Федерации фехтования счёл ожидаемым недопуск Великой и Поздняковой

"Мы об этом знали. Для нас такое решение не стало неожиданностью. Ещё полгода назад я сказал, что мы нигде не будем участвовать. Глобально ничего не поменялось. Руководители сделали вид, что нас допускают, но на самом деле они и не собирались никого допускать", — сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".