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11 мая, 16:48

Президент Федерации фехтования счёл ожидаемым недопуск Великой и Поздняковой

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов признался, что был готов к недопуску до соревнований сильнейших российских спортсменов, в частности Софьи Великой и Софии Поздняковой.

"Мы об этом знали. Для нас такое решение не стало неожиданностью. Ещё полгода назад я сказал, что мы нигде не будем участвовать. Глобально ничего не поменялось. Руководители сделали вид, что нас допускают, но на самом деле они и не собирались никого допускать", сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

Мамедов отметил, что во всех странах мира лучшие спортсмены имеют отношение к "погонам".

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Напомним, Международная федерация фехтования не допустила Софию Позднякову, Софью Великую, Яну Егорян, Елену Никитину, Камиля Ибрагимова, Вениамина Решетникова и "многих других перспективных сильных ребят" до международных соревнований. Причиной называются рекомендации Международного олимпийского комитета. По словам Ильгара Мамедова, сейчас ожидаются списки по рапире и шпаге.

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ТАСС / AP / Andrew Medichini

Матвей Константинов
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