Президент Федерации фехтования счёл ожидаемым недопуск Великой и Поздняковой
Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов признался, что был готов к недопуску до соревнований сильнейших российских спортсменов, в частности Софьи Великой и Софии Поздняковой.
"Мы об этом знали. Для нас такое решение не стало неожиданностью. Ещё полгода назад я сказал, что мы нигде не будем участвовать. Глобально ничего не поменялось. Руководители сделали вид, что нас допускают, но на самом деле они и не собирались никого допускать", — сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".
Мамедов отметил, что во всех странах мира лучшие спортсмены имеют отношение к "погонам".
Напомним, Международная федерация фехтования не допустила Софию Позднякову, Софью Великую, Яну Егорян, Елену Никитину, Камиля Ибрагимова, Вениамина Решетникова и "многих других перспективных сильных ребят" до международных соревнований. Причиной называются рекомендации Международного олимпийского комитета. По словам Ильгара Мамедова, сейчас ожидаются списки по рапире и шпаге.
ТАСС / AP / Andrew Medichini