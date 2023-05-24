Петербурженка убежала после того, как её разъярённый бойцовский пёс вгрызся в прохожую
В Петербурге бойцовский пёс без намордника вцепился в руку прохожей
В Санкт-Петербурге бойцовская собака внезапно вцепилась в проходившую мимо женщину и прокусила ей руку. Как Лайфу рассказал источник, в итоге пострадавшей понадобилась медицинская помощь.
Нападение собаки на прохожую в Петербурге. Видео © LIFE
Инцидент произошел утром 20 мая у входа в гипермаркет "Окей". На кадрах с места видно, сначала хозяйка держит собаку на поводке и ждёт своего спутника у дверей. Когда парочка собралась выходить из магазина, их огромный пёс ни с того ни с сего вцепился зубами в руку проходившей мимо женщины. После случившегося владельцы разъярённого животного как ни в чём не бывало последовали на стоянку и уехали на красной "Каролле", даже не предложив пострадавшей никакой помощи. Женщина уже написала заявление в полицию.
Ранее Лайф писал, что в Тюмени стаффорд напал на двух девушек. Бойцовский пёс был с хозяином, но почему-то без намордника и поводка и в итоге покусал одну из прохожих. Вторая же была вынуждена прятаться от пса на крыше припаркованного автомобиля.
Кадр из видео LIFE