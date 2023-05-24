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24 мая, 18:43

Петербурженка убежала после того, как её разъярённый бойцовский пёс вгрызся в прохожую

В Петербурге бойцовский пёс без намордника вцепился в руку прохожей

В Санкт-Петербурге бойцовская собака внезапно вцепилась в проходившую мимо женщину и прокусила ей руку. Как Лайфу рассказал источник, в итоге пострадавшей понадобилась медицинская помощь.

Нападение собаки на прохожую в Петербурге. Видео © LIFE

Инцидент произошел утром 20 мая у входа в гипермаркет "Окей". На кадрах с места видно, сначала хозяйка держит собаку на поводке и ждёт своего спутника у дверей. Когда парочка собралась выходить из магазина, их огромный пёс ни с того ни с сего вцепился зубами в руку проходившей мимо женщины. После случившегося владельцы разъярённого животного как ни в чём не бывало последовали на стоянку и уехали на красной "Каролле", даже не предложив пострадавшей никакой помощи. Женщина уже написала заявление в полицию.

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Ранее Лайф писал, что в Тюмени стаффорд напал на двух девушек. Бойцовский пёс был с хозяином, но почему-то без намордника и поводка и в итоге покусал одну из прохожих. Вторая же была вынуждена прятаться от пса на крыше припаркованного автомобиля.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
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