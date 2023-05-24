Петербурженка убежала после того, как её разъярённый бойцовский пёс вгрызся в прохожую

Инцидент произошел утром 20 мая у входа в гипермаркет "Окей". На кадрах с места видно, сначала хозяйка держит собаку на поводке и ждёт своего спутника у дверей. Когда парочка собралась выходить из магазина, их огромный пёс ни с того ни с сего вцепился зубами в руку проходившей мимо женщины. После случившегося владельцы разъярённого животного как ни в чём не бывало последовали на стоянку и уехали на красной "Каролле", даже не предложив пострадавшей никакой помощи. Женщина уже написала заявление в полицию.