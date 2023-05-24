Песков: Изменение церковного календаря на Украине — безумие и вакханалия
Изменение церковного календаря на Украине является безумием и вакханалией. Такое мнение выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"По-русски говоря, это вакханалия, это безумие. Давайте подождём, пока они объявят, что больше нет украинского языка, есть американский", — отметил он в интервью журналисту Павлу Зарубину в рамках программы "Москва. Кремль. Путин".
Ранее Лайф писал, что Архиерейский собор раскольнической Православной церкви Украины решил перейти на новый календарь. Так, теперь Рождество будет отмечаться 25 декабря, Покров Богородицы — 1 октября, а Крещение — 6 января.
ТАСС / POOL / Григорий Сысоев