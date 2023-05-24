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24 мая, 18:34

Песков: Изменение церковного календаря на Украине — безумие и вакханалия

Изменение церковного календаря на Украине является безумием и вакханалией. Такое мнение выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"По-русски говоря, это вакханалия, это безумие. Давайте подождём, пока они объявят, что больше нет украинского языка, есть американский", — отметил он в интервью журналисту Павлу Зарубину в рамках программы "Москва. Кремль. Путин".

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Ранее Лайф писал, что Архиерейский собор раскольнической Православной церкви Украины решил перейти на новый календарь. Так, теперь Рождество будет отмечаться 25 декабря, Покров Богородицы — 1 октября, а Крещение — 6 января.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

Никита Осипов
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