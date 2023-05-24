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24 мая, 19:15

Пашиняна могли подставить с заявлением о Захаровой, пишут СМИ

РИА "Новости": Пашиняна могли подставить с заявлением о Захаровой

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна, возможно, подставили с заявлением об официальном представителе Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник в Ереване.

"МИД Армении регулярно комментирует заявления руководителей других стран. Возможно, Пашиняна просто подставили", — заявил собеседник агентства.

Ранее Захарова прокомментировала заявление Пашиняна о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, сообщив, что Москве, как посреднику в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном, важно понимать позицию Еревана. По данным СМИ, в ответ на эти слова Пашинян заявил, что МИД России не может комментировать его слова, а лишь должен принимать их к сведению.

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Напомним, ранее Пашинян заявил о готовности Армении признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. По его словам, Ереван готов обсуждать создание демилитаризованной зоны вдоль границы между странами.

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ТАСС / Александр Патрин

Оксана Попова
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