Пашиняна могли подставить с заявлением о Захаровой, пишут СМИ
РИА "Новости": Пашиняна могли подставить с заявлением о Захаровой
Премьер-министра Армении Никола Пашиняна, возможно, подставили с заявлением об официальном представителе Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник в Ереване.
"МИД Армении регулярно комментирует заявления руководителей других стран. Возможно, Пашиняна просто подставили", — заявил собеседник агентства.
Ранее Захарова прокомментировала заявление Пашиняна о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, сообщив, что Москве, как посреднику в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном, важно понимать позицию Еревана. По данным СМИ, в ответ на эти слова Пашинян заявил, что МИД России не может комментировать его слова, а лишь должен принимать их к сведению.
Напомним, ранее Пашинян заявил о готовности Армении признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. По его словам, Ереван готов обсуждать создание демилитаризованной зоны вдоль границы между странами.
ТАСС / Александр Патрин