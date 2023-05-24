Пашиняна могли подставить с заявлением о Захаровой, пишут СМИ

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна, возможно, подставили с заявлением об официальном представителе Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник в Ереване.

Ранее Захарова прокомментировала заявление Пашиняна о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, сообщив, что Москве, как посреднику в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном, важно понимать позицию Еревана. По данным СМИ, в ответ на эти слова Пашинян заявил, что МИД России не может комментировать его слова, а лишь должен принимать их к сведению.