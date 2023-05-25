Кемеровчанин впервые за 33 года получит паспорт и сядет за школьную парту в этом году

В этом году в первый раз "в первый класс" пойдёт 33-летний ученик. Речь о Николае Сундукове из Кемерова, который по стечению обстоятельств так и не научился читать и писать. Более того, всю жизнь он прожил без паспорта, сообщает SHOT.

В Кемерове 33-летний Николай Сундуков рассказал, как 33 года прожил без паспорта и элементарных школьных знаний. Видео © t.me / SHOT

По словам Николая, сразу после рождения он оказался в приёмной семье. Родители не потрудились оформить на него никаких документов. Не стали они также отдавать ребёнка в детсад и школу. Здоровьем ребёнка особо тоже никто не занимался. В 15 лет он сбежал из дома, начал неофициально работать. Позже встретил избранницу, в неофициальном браке с которой появилось двое детей.

Всё это время, пояснил Николай, времени на восстановление документов не было. Когда же, наконец, он добрался до паспортного стола, выяснилось, что его формально вообще не существует, так как в госорганах сведений о нём нет. Пришлось обратиться за помощью в прокуратуру.

"В принципе, я так ничем не занимался, никуда не лез, криминала у меня не было. Вот так и жил по сей день. В Кемерово родился здесь, в Кировской больнице. Я обращался туда, мне сказали, что документы утеряны. Я гнался за семьёй, за детьми, надо было зарабатывать. И я просто отложил всё это на потом. И вот я обращаться стал. А так как я неграмотный, в школе не учился, меня просто выкидывали везде. Пока я не обратился в прокуратуру. И мне помогли. Если бы не они, я бы вообще ничего не сделал", — рассказал Сундуков.

Теперь Сундуков ждёт получения паспорта. После этого он собирается узаконить отношения с супругой, вписать в паспорт детей. Затем же Николай собирается выучиться чтению и письму, чтобы освоить специальность по душе и трудоустроиться.