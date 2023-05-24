Госдеп США одобрил сделку по продаже Украине системы ЗРК NASAMS

Соединённые Штаты одобрили продажу Украине одного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS и сопутствующего оборудования. О соответствующем контракте на $285 млн сообщили в Пентагоне.

"Приобретение и эффективное использование данных вооружений укрепит возможности Украины по защите своих граждан и критически важной национальной инфраструктуры", — рассказали в штаб-квартире Минобороны США.

Как заявили в пресс-службе агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности США, покупку данного комплекса запросило украинское правительство. Вместе с NASAMS власти Незалежной намерены купить оборудование к нему, в частности радары, генераторы и другие вспомогательные компоненты. Общая цена вооружения составляет $285 млн.