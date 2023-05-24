Регион

Уведомления отключены

24 мая, 20:48

Госдеп США одобрил сделку по продаже Украине системы ЗРК NASAMS

Госдеп США одобрил сделку на $285 млн на продажу Украине ЗРК NASAMS

Соединённые Штаты одобрили продажу Украине одного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS и сопутствующего оборудования. О соответствующем контракте на $285 млн сообщили в Пентагоне.

"Приобретение и эффективное использование данных вооружений укрепит возможности Украины по защите своих граждан и критически важной национальной инфраструктуры", — рассказали в штаб-квартире Минобороны США.

Как заявили в пресс-службе агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности США, покупку данного комплекса запросило украинское правительство. Вместе с NASAMS власти Незалежной намерены купить оборудование к нему, в частности радары, генераторы и другие вспомогательные компоненты. Общая цена вооружения составляет $285 млн.

В США назвали освобождение Артёмовска крупнейшей битвой со Второй мировой

В США назвали освобождение Артёмовска крупнейшей битвой со Второй мировой

Ранее Лайф писал, что в США допустили ввод войск НАТО на Украину, чтобы спасти от гибели киевский режим. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, Вашингтон может решиться на открытую интервенцию после освобождения Россией Артёмовска.

Обложка ©

Wikipedia / Captainm

Арина Родионова
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Военная техника
  • Политика
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров