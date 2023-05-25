"Бросали на нас бомбы": Милорад Додик заявил о недоверии Республики Сербской к НАТО

Позиция Республики Сербской Боснии и Герцеговины по отношению к НАТО не может быть подвергнута сомнению — это альянс, бомбивший сербский народ на основании догмы, что жертвы бомбёжек — "сопутствующий ущерб". Такое мнение высказал президент страны Милорад Додик.

"Для нас НАТО — это тот, кто бомбил этот народ. Он [альянс] дважды бросал на нас бомбы, убивал детей и оправдывал это как "сопутствующий ущерб". Операции, в которых были убиты дети, носили у них рабочее название "Милосердный ангел". Конечно, мы полны негодования по поводу всего этого", — заявил Додик в интервью RT.

Сербы, по словам Додика, не желают становиться частью того союза, который 20—30 лет назад бомбил сначала Республику Сербскую, затем — Сербию. По его словам, в этой связи эти государства не могут доверять НАТО.