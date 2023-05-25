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24 мая, 21:42

Пашинян прибыл с рабочим визитом в Москву

<p>Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Москву. Обложка © t.me /<a href="https://t.me/arm_gov/4044" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Правительство Республики Армения</a></p>

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Москву. Обложка © t.me / Правительство Республики Армения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Москву, в рамках которого состоится встреча с главой государства Владимиром Путиным. Как рассказали в пресс-службе правительства Армении, он также примет участие в очередном заседании Евразийского экономического совета.

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Москву. Фото © t.me / Правительство Республики Армения
    Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Москву. Фото © t.me / Правительство Республики Армения
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Москву. Фото © t.me / Правительство Республики Армения
    Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Москву. Фото © t.me / Правительство Республики Армения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Москву. Фото © t.me / Правительство Республики Армения

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"25 мая премьер-министр в Москве примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета. В рамках визита состоится встреча премьер-министра Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина", — сказано в сообщении.

В аэропорту Внуково Пашиняна с супругой Анной Акопян встретил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

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Ранее Никол Пашинян заявил о готовности Армении признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. По его словам, Ереван готов обсуждать создание демилитаризованной зоны вдоль границы между странами.

Оксана Попова
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