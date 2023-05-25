Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Москву, в рамках которого состоится встреча с главой государства Владимиром Путиным. Как рассказали в пресс-службе правительства Армении, он также примет участие в очередном заседании Евразийского экономического совета.





"25 мая премьер-министр в Москве примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета. В рамках визита состоится встреча премьер-министра Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина", — сказано в сообщении.

В аэропорту Внуково Пашиняна с супругой Анной Акопян встретил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.