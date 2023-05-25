Кенгурёнок-альбинос из тюменского зоопитомника оказался девочкой

В тюменском зоопитомнике "У Лукоморья" пополнение: родился кенгурёнок-альбинос. Поначалу его приняли за мальчика и даже назвали Брашиком. Однако теперь детёнышу предстоит выбрать новое имя, пишет kp.ru.

"Точный пол кенгурёнка пока неизвестен. Предположительно, это девочка. Однако это не точно. Кенгуренок чувствует себя сейчас хорошо. Она уже полностью отказалась от кормления матерью, кушает самостоятельно еду, очень любит сено. Бегает и резвится, очень игривая, в силу юного возраста", — рассказала ветеринар зоопитомника в деревне Патрушево Татьяна Усламина.

Сотрудники зоопитомника долгое время не догадывались об особенностях зверька, пока тот в конце марта не начал высовываться из сумки матери. Тогда и стали видны его отличительные черты: красные глазки и светлые реснички.

Сотрудники питомника подчеркнули, что у них впервые родилось животное с подобными особенностями. В природе альбиносом рождается всего один кенгуру из 50 тысяч. К счастью, со здоровьем у детёныша всё в порядке, несмотря на то, что альбинизм часто сопряжён с нарушениями слуха и зрения.