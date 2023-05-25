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25 мая, 01:22

МЧС удалось локализовать пожар на подмосковном рынке "Акос"

МЧС: Возгорание на подмосковном рынке "Акос" локализовано

Пожарным удалось потушить возгорание на рынке "Акос" в подмосковном Одинцове. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

"Пожар локализован на площади 1,8 тысячи кв. м", — рассказали в пресс-службе ведомства.

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Ранее Лайф сообщал об увеличении площади пожара на строительном рынке "Акос" с 500 до 1,8 тысячи квадратных метров. В тушении было задействовано более 85 человек и 27 единиц техники.

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Анатолий Симоненко
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