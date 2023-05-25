Додик заявил о негативе Запада в отношении Республики Сербской из-за дружбы с РФ

Республика Сербская (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) находится в дружеских отношениях с Россией, из-за чего на неё только усиливается давление на фоне украинского кризиса, рассказал газете "Известия" глава Республики Милорад Додик.

Говоря об украинском конфликте он подчеркнул, что Запад использует Киев, чтобы воевать против России. По его мнению, сама по себе Украина без помощи западных сил не представляла бы "проблемы" для России. В данный момент на территории Незалежной как раз идёт "столкновение с западными силами", убеждён Додик.

"С другой стороны, мы постоянные и настойчивые друзья России — именно так нас рассматривают на Западе. Поэтому усиливается и вся негативная деятельность по отношению к нам", — пояснил Додик.