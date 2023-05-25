В ходе специальной военной операции на Украине российская тяжёлая огнемётная система "Солнцепёк" нанесла удары по опорным пунктам ВСУ в районе Первомайского Донецкой Народной Республики. Как рассказал начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев, авиацией также были поражены пункты на Лисичанском и Авдеевском направлениях.

"Экипажем тяжёлой огнемётной системы "Солнцепёк" соединения радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа выполнены три огневые задачи по взводным опорным пунктам 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Первомайское", — приводит слова Астафьева РИА "Новости".