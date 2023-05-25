Российские "Солнцепёки" поразили украинские опорные пункты в ДНР
Минобороны РФ: Огнемётная система "Солнцепёк" поразила опорные пункты ВСУ в ДНР
В ходе специальной военной операции на Украине российская тяжёлая огнемётная система "Солнцепёк" нанесла удары по опорным пунктам ВСУ в районе Первомайского Донецкой Народной Республики. Как рассказал начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев, авиацией также были поражены пункты на Лисичанском и Авдеевском направлениях.
"Экипажем тяжёлой огнемётной системы "Солнцепёк" соединения радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа выполнены три огневые задачи по взводным опорным пунктам 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Первомайское", — приводит слова Астафьева РИА "Новости".
Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины безуспешно пытались атаковать тремя беспилотными катерами российский корабль "Иван Хурс" в районе пролива Босфор в Турции. Все катера противника были уничтожены, а "Иван Хурс" продолжает выполнение поставленных задач.
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