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Регион
Опубликовано 25 мая 2023, 02:15
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Российские "Солнцепёки" поразили украинские опорные пункты в ДНР

Минобороны РФ: Огнемётная система "Солнцепёк" поразила опорные пункты ВСУ в ДНР

В ходе специальной военной операции на Украине российская тяжёлая огнемётная система "Солнцепёк" нанесла удары по опорным пунктам ВСУ в районе Первомайского Донецкой Народной Республики. Как рассказал начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев, авиацией также были поражены пункты на Лисичанском и Авдеевском направлениях.

"Экипажем тяжёлой огнемётной системы "Солнцепёк" соединения радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа выполнены три огневые задачи по взводным опорным пунктам 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Первомайское", — приводит слова Астафьева РИА "Новости".

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Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины безуспешно пытались атаковать тремя беспилотными катерами российский корабль "Иван Хурс" в районе пролива Босфор в Турции. Все катера противника были уничтожены, а "Иван Хурс" продолжает выполнение поставленных задач.

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vk.com / "Минобороны РФ"

Оксана Попова
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