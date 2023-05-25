Россиянам раскрыли нюансы перевода пенсионных накоплений в долгосрочные сбережения

На накопления, которые россияне перечислят из обязательной пенсионной системы в программу долгосрочных сбережений (ПДС), не будут распространяться льготы. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на пресс-службу Минфина РФ.

В ведомстве объяснили, что предоставление налогового вычета, а также софинансирование уплаченных взносов производятся исключительно в отношении персональных взносов граждан в ПДС. Россияне могут получить софинансирование исключительно после инвестирования как минимум двух тысяч рублей в год. Оно будет исходить из размера уплаченных взносов с учётом среднего дохода человека в месяц.

По мнению экспертов, ПДС станет новой системой для формирования долгосрочных сбережений каждого гражданина страны. Данный механизм рассчитан на 15 лет, однако при наступлении затруднительных жизненных обстоятельств средства можно изъять досрочно.

Россияне вправе участвовать в программе на добровольной основе, заключив договор долгосрочных сбережений с негосударственным пенсионным фондом. Стартовый взнос можно выбрать самостоятельно, а периодичность остальных платежей будет зафиксирована в договоре. Защита сбережений составит 2,8 млн рублей.