Юрист призвал разрешить оспаривать статус иноагента только проживающим в России

Только постоянно проживающий на территории России иностранный агент должен иметь возможность обращаться с иском о признании незаконным решения Минюста о включении его в реестр. С таким предложением выступил доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв, пишет RT.

Соответствующее письмо уже направлено на имя министра юстиции России Константина Чуйченко. Как пишет издание, предложение Соловьёв вынес на фоне недавнего обращения ряда актёров и певцов в Минюст с исками о признании решения организации в их отношении незаконным. По мнению юриста, эта деятельность "носит скоординированный характер".

"У аффилированных с иноагентами юристов уже есть некоторый опыт рассмотрения судами подобных дел. Думаю, что, накопив определённую аналитику, иноагенты со своими представителями раз за разом будут тестировать красные линии нашего правосудия", — заявил Соловьёв.

Что касается правового аспекта, изменения предлагается внести в ст. 8 Федерального закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". По словам Соловьёва, такое дополнение не позволит иноагентам, которые проживают за рубежом, пиариться на исках, подаваемых в российские суды, при этом подчёркивая "добросовестность намерений тех, кто и правда перестал быть иноагентом".