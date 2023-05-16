"Ветераны России" просят запретить иноагентам оспаривать свой статус в судах

"Ветераны России" выступили с инициативой о запрете рассмотрения в российских судах заявлений от иностранных агентов об оспаривании их статуса. Соответствующее обращение они направили председателю Конституционного суда Валерию Зорькину, министру юстиции Константину Чуйченко и председателю Госдумы Вячеславу Володину (документ имеется в распоряжении Лайфа).

В организации считают, что защита интересов страны и обеспечение стабильности являются приоритетными задачами, а запрет на рассмотрение заявлений иноагентов будет важным шагом в этом направлении. "Ветераны России" убеждены, что их инициатива поможет укрепить национальную суверенность и предотвратить возможные попытки вмешательства во внутренние дела страны со стороны граждан, признанных иноагентами.

"Я уверен, эти иностранные агенты ощутили на себе негативные последствия своего предательства. В то же время могу сказать, статус иноагента им не подходит, они давно заслужили статус врагов народа! Поливают грязью Россию, осуждают СВО и оскорбляют русский народ, идеологически работают на Запад. Я считаю, что нужно провести расследование на предмет, а не присутствует ли фактов в их биографиях, которые можно считать изменой Родине либо спонсирования терроризма", — прокомментировал Лайфу председатель ветеранского движения Ильдар Резяпов.

Как уже писал Лайф, в последнее время покинувшие Россию артисты, певцы и прочие известные фигуры зачастили с исками о снятии статуса иностранных агентов. Вместе с юмористом Максимом Галкиным* этого захотели Семён Слепаков*, блогер Илья Варламов*, а также ведущая телеканала "Дождь"** Анна Монгайт* и её двоюродный брат, журналист Андрей Лошак*.

* Признаны Минюстом России иностранными агентами.