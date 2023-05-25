19-летний россиянин пытался пробраться на Украину, чтобы вступить в ВСУ

По его данным, парень заполнил анкету, а потом с ним связались кураторы, которые предложили два варианта: совершать теракты в России или поехать на Украину и участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. Ему также рассказали, что покинуть страну можно через Молдавию, Брянскую или Белгородскую области. Так, Леонид Ю. приехал из города Улан-Удэ, чтобы вступить в организацию. Однако осуществить план не успел, его взяли при попытке пересечения границы. При задержании правоохранители нашли у парня несколько пауэрбанков, ноутбук и телефон для связи с кураторами.