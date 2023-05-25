19-летний россиянин пытался пробраться на Украину, чтобы вступить в ВСУ
Под Брянском поймали россиянина при попытке попасть на Украину и вступить в РДК
На границе с Украиной, в Брянской области, задержали 19-летнего россиянина, который хотел перейти на сторону Киева и стать членом группировки "Русский добровольческий корпус" (РДК). Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, парень заполнил анкету, а потом с ним связались кураторы, которые предложили два варианта: совершать теракты в России или поехать на Украину и участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. Ему также рассказали, что покинуть страну можно через Молдавию, Брянскую или Белгородскую области. Так, Леонид Ю. приехал из города Улан-Удэ, чтобы вступить в организацию. Однако осуществить план не успел, его взяли при попытке пересечения границы. При задержании правоохранители нашли у парня несколько пауэрбанков, ноутбук и телефон для связи с кураторами.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали супругов, запустивших шары с флагом легиона "Свобода России"*. Установлено, что мужчина является гражданином Белоруссии.
*Внесён в список террористических и экстремистских организаций.
t.me / V_Zelenskiy_official