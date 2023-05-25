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25 мая, 07:24

Алиев прибыл в Москву для встречи с Путиным и Пашиняном

Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в четверг, 25 мая, с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщила пресс-служба лидера республики.

Алиев прибыл в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина. Ожидается, что в рамках визита состоится трёхсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и премьера Армении Никола Пашиняна. Запланирована также двусторонняя встреча Алиева и Путина. Кроме того, азербайджанский лидер примет участие в заседании Евразийского экономического совета.

Пашинян прибыл с рабочим визитом в Москву

Пашинян прибыл с рабочим визитом в Москву

Ранее Никол Пашинян заявил о готовности Армении признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. По его словам, Ереван готов обсуждать создание демилитаризованной зоны вдоль границы между странами.

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ТАСС / Алексей Даничев / POOL

Иван Косицын
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