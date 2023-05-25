Алиев прибыл в Москву для встречи с Путиным и Пашиняном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в четверг, 25 мая, с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщила пресс-служба лидера республики.

Алиев прибыл в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина. Ожидается, что в рамках визита состоится трёхсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и премьера Армении Никола Пашиняна. Запланирована также двусторонняя встреча Алиева и Путина. Кроме того, азербайджанский лидер примет участие в заседании Евразийского экономического совета.