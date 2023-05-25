Алиев прибыл в Москву для встречи с Путиным и Пашиняном
Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в четверг, 25 мая, с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщила пресс-служба лидера республики.
Алиев прибыл в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина. Ожидается, что в рамках визита состоится трёхсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и премьера Армении Никола Пашиняна. Запланирована также двусторонняя встреча Алиева и Путина. Кроме того, азербайджанский лидер примет участие в заседании Евразийского экономического совета.
Ранее Никол Пашинян заявил о готовности Армении признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. По его словам, Ереван готов обсуждать создание демилитаризованной зоны вдоль границы между странами.
ТАСС / Алексей Даничев / POOL