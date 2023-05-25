"Высочайший уровень": Музыкальный критик счёл смерть Тины Тёрнер потерей для всего мира

"Прекрасно помню сольный концерт, который она давала, когда ей исполнилось 75. Как она эффектно вышла из машины, как шла по дорожке, её все встречали. Вот что значит кровь с молоком, калибр, высочайший уровень профессионализма", — рассказал он в беседе с телеканалом "360".