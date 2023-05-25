"Высочайший уровень": Музыкальный критик счёл смерть Тины Тёрнер потерей для всего мира
Музыкальный критик Дзюник назвал потерей для всего мира смерть Тины Тёрнер
Американская певица Тина Тёрнер является примером для многих артистов. Такое мнение высказал музыкальный продюсер Леонид Дзюник.
"Прекрасно помню сольный концерт, который она давала, когда ей исполнилось 75. Как она эффектно вышла из машины, как шла по дорожке, её все встречали. Вот что значит кровь с молоком, калибр, высочайший уровень профессионализма", — рассказал он в беседе с телеканалом "360".
По мнению критика, Тёрнер своей жизнью доказала, что можно добиться всего, если упорно трудиться. Именно поэтому смерть певицы стала огромной потерей для мирового шоу-бизнеса. Дзюник также отметил, что американская артистка умела преодолевать любые преграды в любом возрасте.
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Напомним, накануне стало известно, что легендарная американская певица и актриса Тина Тёрнер умерла в возрасте 83 лет. Причиной СМИ назвали продолжительную болезнь.
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