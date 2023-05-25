Японский премьер отчитал своего сына за вечеринку в своей резиденции

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал строгое замечание своему старшему сыну и личному секретарю Сётаро Кисиде. Это связано с поведением, не подобающим его статусу. Об этом рассказал генсекретарь правительства Хирокадзу Мацуно.

Ранее японские СМИ сообщали о том, что сын премьер-министра в декабре 2022 года пригласил в резиденцию главы правительства около десяти родственников и друзей. Он устроил вечеринку по случаю окончания года. Гостей сфотографировали на парадной лестнице — обычно там проходит официальная съёмка членов Кабинета министров.

"Насколько мне известно, премьер сделал секретарю Сётаро Кисиде строгое замечание, чтобы он исполнял свои обязанности с повышенным чувством ответственности", — сказал Мацуно.