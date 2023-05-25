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25 мая, 07:55

Японский премьер отчитал своего сына за вечеринку в своей резиденции

Премьер-министр Японии Кисида сделал замечание сыну за неподобающее поведение

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал строгое замечание своему старшему сыну и личному секретарю Сётаро Кисиде. Это связано с поведением, не подобающим его статусу. Об этом рассказал генсекретарь правительства Хирокадзу Мацуно.

Ранее японские СМИ сообщали о том, что сын премьер-министра в декабре 2022 года пригласил в резиденцию главы правительства около десяти родственников и друзей. Он устроил вечеринку по случаю окончания года. Гостей сфотографировали на парадной лестнице — обычно там проходит официальная съёмка членов Кабинета министров.

"Насколько мне известно, премьер сделал секретарю Сётаро Кисиде строгое замечание, чтобы он исполнял свои обязанности с повышенным чувством ответственности", — сказал Мацуно.

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Напомним, это не первый случай, когда старший сын премьер-министра Японии Фумио Кисиды Сётаро попадает в громкий скандал. В начале этого года стало известно, что в заграничных поездках он использовал служебные автомобили для посещения достопримечательностей.

Обложка ©

Getty Images / Yoshikazu Tsuno - Pool

Илья Суриков
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