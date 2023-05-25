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25 мая, 08:06

Песков: Попытка диверсий на АЭС стала продолжением враждебных действий Киева

Попытка диверсий на российских атомных электростанциях — это продолжение враждебных действий властей Украины против нашей страны. Такую оценку дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, эта информация стала общеизвестна. Продолжаются враждебные действия киевского режима против нашей страны и продолжается специальная военная операция", — подчеркнул он.

Представитель Кремля добавил, что вся ответственность за попытки диверсий лежит на тех террористах, которые этим занимаются. Песков подчеркнул, что российские силовики борются с ними.

Похожую на СВУ коробку с проводами нашли на опоре ЛЭП в Тверской области

Похожую на СВУ коробку с проводами нашли на опоре ЛЭП в Тверской области

Ранее Лайф рассказывал о том, что сотрудники ФСБ России предотвратили попытку Службы внешней разведки Украины (СВРУ) совершить террористическую атаку на две атомные электростанции, расположенные в Ленинградской и Тверской областях.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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