Опубликовано видео задержания диверсантов, пытавшихся устроить атаку на АЭС

Российская Федеральная служба безопасности задержала украинских диверсантов, которые попытались подорвать опоры линий электропередачи (ЛЭП), задействованных в энергообеспечении Ленинградской и Калининской атомных электростанций. Видео с этим моментом Центр общественных связей ФСБ предоставил Лайфу.

Задержание диверсантов, пытавшихся подорвать опоры ЛЭП российских АЭС. Видео предоставлено Лайфу.

На кадрах также показно, как диверсанты привезли на грузовике взрывчатку на территорию России. Затем они уже отправились в Ленинградскую и Тверскую области, чтобы атаковать ЛЭП.