Россия ответила Швеции на высылку дипломатов

Россия в качестве ответной меры высылает пятерых шведских дипломатов, а также отзывает согласие на деятельность шведского генконсульства в Петербурге. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"25 мая в МИД России была вызвана посол Швеции в России М. Мард, которой было заявлено о том, что с учётом проводимого Швецией конфронтационного курса в отношении Российской Федерации российской стороной принято решение о прекращении с 1 сентября 2023 г. деятельности Генерального консульства Российской Федерации в Гётеборге", — заявили в МИД.

Главу шведской дипмиссии проинформировали о том, что согласие России на деятельность Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге будет отозвано с 1 сентября этого года.

В ответ на высылку пяти российских дипломатов из Швеции Москва идёт на такой же шаг в отношении пяти сотрудников диппредставительств Швеции. "Persona non grata" будут объявлены в том числе три сотрудника аппарата атташе по вопросам обороны при Посольстве Швеции в Москве.

"Им предписано покинуть Российскую Федерацию в такие же сроки, которые были отведены шведскими властями для отъезда наших сотрудников", — подчеркнули в МИД РФ.