Швеция высылает пятерых российских дипломатов
МИД Швеции объявил персонами нон грата пятерых российских дипломатов
Власти Швеции высылают пятерых российских дипломатов, сообщил министр иностранных дел страны Тобиас Бильстрём. По его словам, наши сограждане якобы занимались деятельностью, несовместимой с их статусом.
"Их деятельность на нашей территории была несовместима с их дипломатическим статусом", — заявил Бильстрём в интервью телеканалу SVT.
Ранее Лайф сообщал, что МИД России объявил о высылке из страны одного сотрудника молдавского посольства. Такое решение было принято в ответ на недружественные действия Кишинёва, в том числе на высылку российского дипломата.
Shutterstock