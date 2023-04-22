КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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22 апреля, 15:22

В Германии поспорили с Захаровой о числе высылаемых немецких дипломатов

Bild: Россия высылает 34 из 90 немецких дипломатов в Москве

Россия высылает 34 из примерно 90 работающих в Москве немецких дипломатов, или около трети дипкорпуса. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, максимальное число сотрудников дипломатических представительств ФРГ в России также будет значительно ограничено.

Слуцкий: Высылка российских дипломатов из Берлина осложнит отношения с Германией

Слуцкий: Высылка российских дипломатов из Берлина осложнит отношения с Германией

Напомним, сегодня стало известно о массовой высылке Германией российских дипломатов, их уже забрал прибывший в Берлин спецрейс. Захарова заявила, что Россия вышлет более 20 граждан ФРГ в качестве ответной меры. В Берлине приняли к сведению эту информацию.

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ТАСС / Максим Григорьев

Матвей Константинов
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