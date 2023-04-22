В Германии поспорили с Захаровой о числе высылаемых немецких дипломатов
Bild: Россия высылает 34 из 90 немецких дипломатов в Москве
Россия высылает 34 из примерно 90 работающих в Москве немецких дипломатов, или около трети дипкорпуса. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, максимальное число сотрудников дипломатических представительств ФРГ в России также будет значительно ограничено.
Напомним, сегодня стало известно о массовой высылке Германией российских дипломатов, их уже забрал прибывший в Берлин спецрейс. Захарова заявила, что Россия вышлет более 20 граждан ФРГ в качестве ответной меры. В Берлине приняли к сведению эту информацию.
ТАСС / Максим Григорьев