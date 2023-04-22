Россия вышлет более 20 немецких дипломатов

Россия вышлет более 20 дипломатов Германии в качестве ответной меры на высылку сотрудников российских дипмиссий из ФРГ. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Звезда".

Также Захарова раскрыла ложь немецких властей о высылке российских дипломатов. По словам представителя МИД, Берлин уведомил Москву о своих планах, но просил сохранить это втайне. Тем не менее около трёх недель назад эта информация просочилась в немецкие СМИ. Власти Германии сами же и слили информацию журналистам, отметила Захарова.

"И сами же начали отрицать публично. И у них были официальные заявления, что они отрицали то, что высылают наших дипломатов", — сказала Захарова.