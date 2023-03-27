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27 марта, 11:06

Германия не будет высылать российских дипломатов, заверили власти страны

Власти Германии опровергли сообщения о планах выслать 30 российских дипломатов

Власти Германии не подтвердили появившуюся информацию о высылке из страны 30 российских дипломатов. Как заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе, такие меры не рассматриваются.

"На данный момент мы не рассматриваем высылку российских дипломатов", — сказала она на брифинге кабмина страны, отметив, что не подтверждает соответствующие сообщения СМИ.

Политолог объяснил "шпиономанию" Бербок её непрофессионализмом

Политолог объяснил "шпиономанию" Бербок её непрофессионализмом

Ранее Лайф писал, что глава МИД Германии Анналена Бербок хочет выслать из ФРГ более 30 дипломатов РФ. Якобы они используют свой статус для получения сведений в военной области, сфере политики, экономики и науки для того, чтобы затем применить их в диверсиях и для дезинформации. В МИД России уже пообещали ответ на "нездоровые шаги" Берлина, который "понравится Бербок".

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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