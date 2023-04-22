КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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22 апреля, 13:45

Германия приняла к сведению заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов

Берлин принял к сведению заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о сегодняшней высылке из страны российских дипломатов, пишет ТАСС со ссылкой на источник в МИД Германии.

"Правительство Германии и российская сторона в течение последних недель контактировали по вопросам укомплектования соответствующих дипломатических представительств за рубежом... Сегодняшний рейс [российского Ил-96 в Германию] связан с этим", рассказали там.

Как писало агентство DPA, прилетевший за высланными дипломатами российский Ил-96 приземлился в Берлине сегодня утром и имел специальное разрешение. Изначально его назначение было неизвестно.

Слуцкий: Высылка российских дипломатов из Берлина осложнит отношения с Германией

Слуцкий: Высылка российских дипломатов из Берлина осложнит отношения с Германией

Напомним, сегодня в МИД России объявили об очередной массовой высылке российских дипломатов из Германии. Там отметили, что Берлин продолжает разрушать отношения между странами и предупредили, что эти действия не останутся без ответа. Россия ответит на этот шаг зеркально.

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ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Матвей Константинов
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