Германия приняла к сведению заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов

Берлин принял к сведению заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о сегодняшней высылке из страны российских дипломатов, пишет ТАСС со ссылкой на источник в МИД Германии.

"Правительство Германии и российская сторона в течение последних недель контактировали по вопросам укомплектования соответствующих дипломатических представительств за рубежом... Сегодняшний рейс [российского Ил-96 в Германию] связан с этим", — рассказали там.

Как писало агентство DPA, прилетевший за высланными дипломатами российский Ил-96 приземлился в Берлине сегодня утром и имел специальное разрешение. Изначально его назначение было неизвестно.