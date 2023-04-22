Германия приняла к сведению заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов
Берлин принял к сведению заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о сегодняшней высылке из страны российских дипломатов, пишет ТАСС со ссылкой на источник в МИД Германии.
"Правительство Германии и российская сторона в течение последних недель контактировали по вопросам укомплектования соответствующих дипломатических представительств за рубежом... Сегодняшний рейс [российского Ил-96 в Германию] связан с этим", — рассказали там.
Как писало агентство DPA, прилетевший за высланными дипломатами российский Ил-96 приземлился в Берлине сегодня утром и имел специальное разрешение. Изначально его назначение было неизвестно.
Напомним, сегодня в МИД России объявили об очередной массовой высылке российских дипломатов из Германии. Там отметили, что Берлин продолжает разрушать отношения между странами и предупредили, что эти действия не останутся без ответа. Россия ответит на этот шаг зеркально.
ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV