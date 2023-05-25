В Сургуте задержан зять, зверски зарезавший тестя на глазах у толпы
В Сургуте задержали мужчину, зарезавшего тестя на глазах у толпы
В Сургуте оперативники вычислили и задержали 40-летнего местного жителя, который накануне зарезал тестя в кафе, сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, подозреваемый Овик М. скрывался в одной из гостиниц города. С ним уже работают следователи.
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Как сообщал Лайф, зять в Сургуте зарезал тестя 24 мая на глазах посетителей кафе. Долгое время родственники были в контрах — и во время отдыха между ними вспыхнул очередной конфликт. 59-летний тесть стал упрекать зятя в избиениях дочери и плохом воспитании внуков. Разозлившись, тот схватил нож и нанёс отцу супруги семь ударов, после чего убежал.
Telegram / SHOT