В Первоуральске с фотосессии выгнали школьницу, не заплатившую за снимки

В Первоуральске со съёмок школьного альбома выгнали девятиклассницу, мать которой отказалась платить за фотосессию. После этого родительница пришла в учебное заведение и закатила там скандал. Чтобы утихомирить женщину, учителям пришлось вызвать полицейских.

Как оказалось, мать решила не давать полторы тысячи рублей на фотосессию, так как её дочь учится в одном классе с двоюродной сестрой, поэтому девочки решили, что им хватит одного альбома. Однако во время съёмок фотографы заявили девятикласснице, что бесплатно делать снимки ей никто не собирается, после чего выгнали её, не разрешив даже сфотографироваться на общем снимке. Из-за этого девочка пришла домой вся в слезах, а её мать пошла на разборки в школу, которые и закончились вызовом стражей правопорядка.

"Полицейские взяли с них заявление на меня, оштрафовали на 500 рублей за мелкое хулиганство, за мат в общественном месте. Я не спорю, я, может быть, там выкрикнула два-три слова в моменте ярости. <...> Я вспылила", — рассказала порталу E1.ru мама девятиклассницы.