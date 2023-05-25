В российские школы могут вернуть уроки труда

В российские школы могут вернуться уроки труда. Соответствующий вопрос прорабатывает Минпросвещения РФ. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Он также уточнил, что эти занятия будут отличаться от уроков технологии.

"Мы сейчас прорабатываем, решаем вопрос того, чтобы вернуть урок труда. У нас есть урок технологии в дополнение к уроку цифровой технологии. А когда, скажем, [будет] урок труда и технологии, где мы дадим возможность молодым ребятам проявить себя, сделать что-то руками своими, то это очень важно", — сказал он на пресс-конференции.