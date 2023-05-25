В российские школы могут вернуть уроки труда
Минпросвещения рассматривает вопрос о возврате уроков труда в школы
В российские школы могут вернуться уроки труда. Соответствующий вопрос прорабатывает Минпросвещения РФ. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Он также уточнил, что эти занятия будут отличаться от уроков технологии.
"Мы сейчас прорабатываем, решаем вопрос того, чтобы вернуть урок труда. У нас есть урок технологии в дополнение к уроку цифровой технологии. А когда, скажем, [будет] урок труда и технологии, где мы дадим возможность молодым ребятам проявить себя, сделать что-то руками своими, то это очень важно", — сказал он на пресс-конференции.
А ранее Кравцов объявил, что в школы вернут и серебряные медали. Напомним, раньше золотая и серебряная медали давали абитуриентам некоторые преимущества во время поступления в вузы, но с 2010 года такой порядок был отменён — всех уравнял ЕГЭ. Ещё позже в школу вернули "символическую" медаль — "За особые успехи в учении".
ТАСС / Владимир Смирнов