В Новосибирске выпускницу выгнали с последнего звонка из-за перенесённого ковида

Выпускницу Пушкинского лицея в Новосибирске выгнали с последнего звонка 25 мая. О подробностях случившегося рассказала мама девушки.

"Торжественная часть на улице вроде нормально проходила, но в самом её конце к нам подошли и сообщили, что внутрь школы дочь не пропустят. Моя дочь вернулась домой в шоковом состоянии и слезах: нас просто опозорили", — отметила она в беседе с NGS.

По её словам, семья решила пойти на этот праздник, несмотря на разногласия с директором школы. Девушка болела ковидом с 2020 по 2021 год и с тех пор не может доказать руководству школы, что она не опасна для окружающих. В беседе с "КП-Новосибирск" директор лицея Галина Коротько подчеркнула, что перед родителями школьницы извинились за то, что её не пустили на церемонию.