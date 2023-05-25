В Новосибирске выпускницу выгнали с последнего звонка из-за перенесённого ковида
Выпускницу Пушкинского лицея в Новосибирске выгнали с последнего звонка 25 мая. О подробностях случившегося рассказала мама девушки.
"Торжественная часть на улице вроде нормально проходила, но в самом её конце к нам подошли и сообщили, что внутрь школы дочь не пропустят. Моя дочь вернулась домой в шоковом состоянии и слезах: нас просто опозорили", — отметила она в беседе с NGS.
По её словам, семья решила пойти на этот праздник, несмотря на разногласия с директором школы. Девушка болела ковидом с 2020 по 2021 год и с тех пор не может доказать руководству школы, что она не опасна для окружающих. В беседе с "КП-Новосибирск" директор лицея Галина Коротько подчеркнула, что перед родителями школьницы извинились за то, что её не пустили на церемонию.
Ранее Лайф писал, что в Первоуральске со съёмок школьного альбома выгнали девятиклассницу, мать которой отказалась платить за фотосессию. После этого родительница пришла в учебное заведение и закатила там скандал.
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