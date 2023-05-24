Напавшего с ножом на одноклассницу в Иловле выпускника арестовали на два месяца

Выпускник, который напал с ножом на одноклассницу в посёлке Иловля Волгоградской области во время последнего звонка, арестован на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

"Сегодня по ходатайству следователя в отношении 17-летнего фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — сказано в сообщении ведомства.