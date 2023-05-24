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24 мая, 14:16

Напавшего с ножом на одноклассницу в Иловле выпускника арестовали на два месяца

<p>Напавший на одноклассницу школьник. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/51782" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Напавший на одноклассницу школьник. Обложка © SHOT

Выпускник, который напал с ножом на одноклассницу в посёлке Иловля Волгоградской области во время последнего звонка, арестован на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

"Сегодня по ходатайству следователя в отношении 17-летнего фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — сказано в сообщении ведомства.

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Таким образом, школьник арестован до 23 июля нынешнего года. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". В ближайшее время подростку будет предъявлено обвинение. Кроме того, назначено проведение судебно-психиатрической экспертизы. В ходе расследования среди прочего будет дана оценка работе руководства школы.

Напомним, накануне прямо во время торжественной линейки школьник ножом порезал горло своей однокласснице и едва её не убил. К счастью, стоящие рядом ребята быстро среагировали, один из очевидцев обезвредил и оттащил его от девушки. Пострадавшей сразу оказали всю необходимую помощь. Известно, что напавший пронёс холодное оружие в носке. При этом в школе говорят, что видели его с ножом уже не в первый раз.

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Иван Косицын
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