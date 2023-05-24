Напавшего с ножом на одноклассницу в Иловле выпускника арестовали на два месяца
Напавший на одноклассницу школьник. Обложка © SHOT
Выпускник, который напал с ножом на одноклассницу в посёлке Иловля Волгоградской области во время последнего звонка, арестован на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.
"Сегодня по ходатайству следователя в отношении 17-летнего фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — сказано в сообщении ведомства.
Таким образом, школьник арестован до 23 июля нынешнего года. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". В ближайшее время подростку будет предъявлено обвинение. Кроме того, назначено проведение судебно-психиатрической экспертизы. В ходе расследования среди прочего будет дана оценка работе руководства школы.
Напомним, накануне прямо во время торжественной линейки школьник ножом порезал горло своей однокласснице и едва её не убил. К счастью, стоящие рядом ребята быстро среагировали, один из очевидцев обезвредил и оттащил его от девушки. Пострадавшей сразу оказали всю необходимую помощь. Известно, что напавший пронёс холодное оружие в носке. При этом в школе говорят, что видели его с ножом уже не в первый раз.