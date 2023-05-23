Напавший на одноклассницу с ножом выпускник объяснил, почему хотел её убить
Порезавший одноклассницу в Иловле заявил, что хотел заняться вымогательством
Выпускник, напавший на одноклассницу в посёлке Иловля Волгоградской области во время последнего звонка, рассказал, зачем хотел убить девушку. Кадры допроса публикует SHOT.
Напавший на одноклассницу с ножом выпускник объяснил, почему хотел её убить. Видео © Telegram / SHOT
"[Хотел] вымогательством заняться! Денег, ну, со всей школы и у мамки с папкой", — заявил парень.
Напомним, сегодня прямо во время торжественной линейки школьник ножом порезал горло своей однокласснице и едва её не убил. К счастью, стоящие рядом ребята быстро среагировали, один из очевидцев обезвредил и оттащил его от девушки. Пострадавшей сразу оказали всю необходимую помощь. Известно, что нападавший пронёс холодное оружие в носке. При этом в школе говорят, что видели его с ножом уже не в первый раз.
Telegram / SHOT