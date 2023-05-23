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23 мая, 13:09

Напавший на одноклассницу с ножом выпускник объяснил, почему хотел её убить

Порезавший одноклассницу в Иловле заявил, что хотел заняться вымогательством

Выпускник, напавший на одноклассницу в посёлке Иловля Волгоградской области во время последнего звонка, рассказал, зачем хотел убить девушку. Кадры допроса публикует SHOT.

Напавший на одноклассницу с ножом выпускник объяснил, почему хотел её убить. Видео © Telegram / SHOT

"[Хотел] вымогательством заняться! Денег, ну, со всей школы и у мамки с папкой", — заявил парень.

Выпускник, спасший школьницу от поножовщины, раскрыл деталь, которая выдала планы нападавшего

Выпускник, спасший школьницу от поножовщины, раскрыл деталь, которая выдала планы нападавшего

Напомним, сегодня прямо во время торжественной линейки школьник ножом порезал горло своей однокласснице и едва её не убил. К счастью, стоящие рядом ребята быстро среагировали, один из очевидцев обезвредил и оттащил его от девушки. Пострадавшей сразу оказали всю необходимую помощь. Известно, что нападавший пронёс холодное оружие в носке. При этом в школе говорят, что видели его с ножом уже не в первый раз.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Николь Вербер
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