Российская компания VK представила бета-версию мобильного приложения "VK Видео". Она уже доступна в Google Play и RuStore. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"В ближайшее время появится версия для iOS. В приложении доступен онлайн- и офлайн-просмотр видео из многомиллионного каталога: эксклюзивные шоу, видео от блогеров, стримы, фильмы, сериалы и UGC-ролики", — указывается в сообщении.

В пресс-службе отметили, что функциональность и рекомендательные алгоритмы будут совершенствоваться с учётом пожеланий пользователей. Осенью 2023 года состоится полноформатный запуск приложения. В бета-версии "VK Видео" уже есть новый раздел "Тренды", а ещё пользователи могут видеть историю просмотров, загруженные, понравившиеся и добавленные в закладки ролики. Причём при сохранении видео отправится в "Избранное" или какую-то другую папку-плейлист для тематического контента.

Также появилась возможность фонового просмотра в режиме "Картинка в картинке". Для входа и регистрации используется VK ID — единый аккаунт для всех проектов VK. При этом смотреть ролики можно в отдельном приложении без авторизации.