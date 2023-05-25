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25 мая, 10:27

VK представила бета-версию мобильного приложения "VK Видео"

Российская компания VK представила бета-версию мобильного приложения "VK Видео". Она уже доступна в Google Play и RuStore. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"VK Видео". Фото © Пресс-служба "ВКонтакте"

"VK Видео". Фото © Пресс-служба "ВКонтакте"

"В ближайшее время появится версия для iOS. В приложении доступен онлайн- и офлайн-просмотр видео из многомиллионного каталога: эксклюзивные шоу, видео от блогеров, стримы, фильмы, сериалы и UGC-ролики", — указывается в сообщении.

В пресс-службе отметили, что функциональность и рекомендательные алгоритмы будут совершенствоваться с учётом пожеланий пользователей. Осенью 2023 года состоится полноформатный запуск приложения. В бета-версии "VK Видео" уже есть новый раздел "Тренды", а ещё пользователи могут видеть историю просмотров, загруженные, понравившиеся и добавленные в закладки ролики. Причём при сохранении видео отправится в "Избранное" или какую-то другую папку-плейлист для тематического контента.

Также появилась возможность фонового просмотра в режиме "Картинка в картинке". Для входа и регистрации используется VK ID — единый аккаунт для всех проектов VK. При этом смотреть ролики можно в отдельном приложении без авторизации.

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Напомним, в ноябре 2021 года соцсеть "ВКонтакте" представила видеовитрину для "VK.Видео" с интеллектуальными технологиями поиска. Разработчики наполнили её широкой библиотекой роликов.

Обложка ©

Vk / "ВКонтакте"

Светлана Оперук
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