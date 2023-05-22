Бесплатный доступ к сайту "Госуслуги" и VK для россиян продлили до семи дней
Российские операторы связи продлили бесплатный доступ к порталу "Госуслуги" и соцсети "ВКонтакте" до семи дней. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минцифры. Раньше эта услуга работала беспрерывно только 24 часа, затем её необходимо было продлевать.
"Операторы связи продлили до семи дней действие опции "Доступный интернет", благодаря которой зайти на "Госуслуги" и в соцсеть "ВКонтакте" можно при нулевом балансе", — информирует ведомство.
Ранее Лайф писал, что Правительство РФ упростило оформление карты болельщика для трёх категорий граждан: детей младше 14 лет, пенсионеров и инвалидов всех групп. А до этого президент России Владимир Путин поручил к 1 мая упростить использование системы Fan ID. Ответственными за исполнение распоряжения были назначены премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
ТАСС / Андрей Любимов