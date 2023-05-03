Получение Fan ID упростили для трёх категорий россиян
Кабмин упростил получение Fan ID для детей до 14 лет, инвалидов и пенсионеров
Правительство РФ упростило оформление карты болельщика (Fan ID) для детей младше 14 лет, пенсионеров и инвалидов всех групп. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
"Начиная с 26 мая 2023 года идентификация детей до 14 лет будет проходить удалённо: если данные о них представлены в подтверждённой учётной записи родителя или законного представителя на портале "Госуслуги", то карта болельщика будет выдаваться автоматически", — говорится в сообщении.
Сейчас, чтобы оформить карту болельщика для детей до 14 лет, родитель должен обязательно посетить МФЦ для идентификации ребёнка. Также отмечается, что инвалиды смогут оформить Fan ID в рамках подачи клубами Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) групповых заявок. Именно по такому принципу сейчас попадают на матчи сами футболисты и тренеры.
Кроме того, постановление правительства рекомендует регионам на каждом стадионе РПЛ организовать отдельные окна, в которых пенсионеры и инвалиды смогут получить карту болельщика вне очереди.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил к 1 мая упростить использование системы Fan ID. Ответственными за исполнение распоряжения были назначены премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. К слову, АСИ недавно предложило использовать Fan ID только на матчах повышенной опасности.
ТАСС / Екатерина Едугина