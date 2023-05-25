Уралвагонзавод стал выпускать танковых двигателей больше, чем при СССР
Челябинский тракторный завод в условиях специальной военной операции (СВО) за первый квартал этого года на 12% опередил лучшие показатели послевоенного периода СССР по выпуску двигателей для танков. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы концерна "Уралвагонзавод".
"По итогам работы первого квартала текущего года объём ежемесячно выпускаемых модернизированных дизельных двигателей превысил на 12% показатели СССР периода холодной войны. Такие показатели были достигнуты впервые за новейшую историю ЧТЗ", — отметил директор концерна по особым поручениям Игорь Мешков.
Как уточняется, таких результатов удалось достичь благодаря грамотной организации производства. За год численность сотрудников ЧТЗ увеличена на 30%, обновляется техника. Модернизация производства проходит при выполнении гособоронзаказа. В пресс-службе указали, что большая заслуга в достижении высоких производственных показателей принадлежит трудовому коллективу ЧТЗ, который круглосуточно трудится для выполнения задач СВО. Даже в юбилей завода сотрудники будут изготавливать нужную для фронта продукцию.
Ранее Лайф писал, что на Ижевском механическом заводе (Ижмех) развёрнуто серийное производство новейших девятимиллиметровых российских пистолетов 6П72 "Удав". Первая партия будет собрана к середине июня.
T.me / uvznews