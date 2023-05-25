Уралвагонзавод стал выпускать танковых двигателей больше, чем при СССР

Челябинский тракторный завод в условиях специальной военной операции (СВО) за первый квартал этого года на 12% опередил лучшие показатели послевоенного периода СССР по выпуску двигателей для танков. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы концерна "Уралвагонзавод".

"По итогам работы первого квартала текущего года объём ежемесячно выпускаемых модернизированных дизельных двигателей превысил на 12% показатели СССР периода холодной войны. Такие показатели были достигнуты впервые за новейшую историю ЧТЗ", — отметил директор концерна по особым поручениям Игорь Мешков.

Как уточняется, таких результатов удалось достичь благодаря грамотной организации производства. За год численность сотрудников ЧТЗ увеличена на 30%, обновляется техника. Модернизация производства проходит при выполнении гособоронзаказа. В пресс-службе указали, что большая заслуга в достижении высоких производственных показателей принадлежит трудовому коллективу ЧТЗ, который круглосуточно трудится для выполнения задач СВО. Даже в юбилей завода сотрудники будут изготавливать нужную для фронта продукцию.