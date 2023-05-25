"Будто о ногу разбили кирпич": На Урале женщина стала инвалидом из-за шалости подростков

Жительница Верхней Пышмы фактически стала инвалидом после того, как подростки с девятого этажа сбросили на неё пакет с водой и он угодил ей в ногу. Это случилось ещё год назад, но ни виновники, ни их родители до сих пор не понесли никакой ответственности.

Жительница Верхней Пышмы стала инвалидом после сброшенного на неё пакета с водой. Видео © Telegram / E1.ru

От детской шалости пострадал и сын Анастасии, с которым она гуляла в злополучный день. Брызги воды от упавшей "бомбочки" были такими сильными, что оставили на теле ребёнка синяки. Если бы пакет упал на него, не исключено, что малыша попросту убило бы. Женщина признаётся, что в тот момент испытывала "адскую боль" в ноге.

"Я не просто закричала, я матом закричала, потому что там такая адская боль была, как будто о ногу разбили кирпич", — рассказала Анастасия порталу E1.ru.

После травмы женщина до сих пор так и не восстановилась. В частности, она не может даже нормально передвигаться, а из-за длительного лечения и обследования Анастасия вынуждена была уволиться и потратить все накопленные средства на процедуры. Пострадавшая обращалась в полицию, но уголовное дело никто возбуждать не стал.