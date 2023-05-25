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25 мая, 11:07

В Домодедово у вьетнамца нашли более 200 рогов краснокнижного сайгака

<p>Рога сайгака нашли в багаже вьетнамца. Фото предоставлено Лайфу</p>

Рога сайгака нашли в багаже вьетнамца. Фото предоставлено Лайфу

Сотрудники домодедовской таможни обнаружили в багаже вьетнамца более двухсот рогов краснокнижного сайгака. Об этом рассказали в Федеральной таможенной службе.

Рога в багаже вьетнамца были залиты монтажной пеной. Фото предоставлено Лайфу

Рога в багаже вьетнамца были залиты монтажной пеной. Фото предоставлено Лайфу

"Свыше двухсот рогов краснокнижного сайгака обнаружили сотрудники Домодедовской таможни в багаже вьетнамца, вылетающего на родину транзитом через ОАЭ. Выявить нелегальный груз инспекторы смогли по изображениям рентгеновской установки", — говорится в сообщении.

Оказалось, что 26-летний молодой человек перевозил 214 рогов. Их общий вес составил 90 килограммов. Груз находился в трёх коробках, рога были залиты монтажной пеной.

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Вьетнамец утверждал, что он не знал о том, что в его багаже есть рога сайгака. Уточняется, что это животные с чрезвычайно высоким риском исчезновения в дикой природе. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде диких краснокнижных животных, их частей и дериватов.

Ранее Лайф писал о том, что в международном аэропорту Шереметьево в Москве задержали иностранца, который контрабандой пытался ввезти алмазы и другие драгоценные камни стоимостью более шести миллионов рублей.

Илья Суриков
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