В Домодедово у вьетнамца нашли более 200 рогов краснокнижного сайгака
Рога сайгака нашли в багаже вьетнамца. Фото предоставлено Лайфу
Сотрудники домодедовской таможни обнаружили в багаже вьетнамца более двухсот рогов краснокнижного сайгака. Об этом рассказали в Федеральной таможенной службе.
Рога в багаже вьетнамца были залиты монтажной пеной. Фото предоставлено Лайфу
"Свыше двухсот рогов краснокнижного сайгака обнаружили сотрудники Домодедовской таможни в багаже вьетнамца, вылетающего на родину транзитом через ОАЭ. Выявить нелегальный груз инспекторы смогли по изображениям рентгеновской установки", — говорится в сообщении.
Оказалось, что 26-летний молодой человек перевозил 214 рогов. Их общий вес составил 90 килограммов. Груз находился в трёх коробках, рога были залиты монтажной пеной.
Вьетнамец утверждал, что он не знал о том, что в его багаже есть рога сайгака. Уточняется, что это животные с чрезвычайно высоким риском исчезновения в дикой природе. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде диких краснокнижных животных, их частей и дериватов.
Ранее Лайф писал о том, что в международном аэропорту Шереметьево в Москве задержали иностранца, который контрабандой пытался ввезти алмазы и другие драгоценные камни стоимостью более шести миллионов рублей.