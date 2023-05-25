Киевские депутаты лишили Брежнева звания почётного гражданина города
Депутаты Киевского совета лишили генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почётного гражданина украинской столицы. Соответствующие решение парламентарии вынесли в четверг, 25 мая.
Стоит отметить, что Брежнев был первым, кто удостоился этого звания. Такое решение было принято после того, как генсек открыл в Киеве мемориал "Родина-мать".
Ранее председатель КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что намерение киевских властей лишить Леонида Брежнева звания почётного гражданина столицы Украины является кощунственной расправой над историей.
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ТАСС / Мусаэльян Владимир, Песов Эдуард