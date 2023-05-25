Регион

Уведомления отключены

25 мая, 11:21

Киевские депутаты лишили Брежнева звания почётного гражданина города

Депутаты Киевского совета лишили генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почётного гражданина украинской столицы. Соответствующие решение парламентарии вынесли в четверг, 25 мая.

Стоит отметить, что Брежнев был первым, кто удостоился этого звания. Такое решение было принято после того, как генсек открыл в Киеве мемориал "Родина-мать".

На Украине приняли закон "Анти-Пушкин"

На Украине приняли закон "Анти-Пушкин"

Ранее председатель КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что намерение киевских властей лишить Леонида Брежнева звания почётного гражданина столицы Украины является кощунственной расправой над историей.

Обложка ©

ТАСС / Мусаэльян Владимир, Песов Эдуард

Иван Косицын
  • Новости
  • леонидбрежнев
  • Украина
  • Политика
  • История

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров