Госдума расширила список экстремистских материалов, за которые штрафуют

Депутаты Госдумы приняли в финальном третьем чтении законопроект, расширяющий перечень экстремистских материалов, за производство и распространение которых грозит административная ответственность.

Согласно законопроекту, к экстремистским материалам, в частности, относятся труды главарей Национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, а также выступления и изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Международного военного трибунала. Распространение таких материалов предлагается наказывать штрафом до одного миллиона рублей или арестом до 15 суток.

В Госдуме на рассмотрении находится законопроект, в соответствии с которым к экстремистским материалам также предлагается отнести карты, оспаривающие территориальную целостность России. Соответствующий документ был принят в первом чтении ещё в декабре 2022 года. Дата рассмотрения проекта закона во втором чтении на данный момент неизвестна.

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