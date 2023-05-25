Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 мая 2023, 14:23

Госдума расширила список экстремистских материалов, за которые штрафуют

Депутаты Госдумы приняли в финальном третьем чтении законопроект, расширяющий перечень экстремистских материалов, за производство и распространение которых грозит административная ответственность.

Согласно законопроекту, к экстремистским материалам, в частности, относятся труды главарей Национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, а также выступления и изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Международного военного трибунала. Распространение таких материалов предлагается наказывать штрафом до одного миллиона рублей или арестом до 15 суток.

В Госдуме на рассмотрении находится законопроект, в соответствии с которым к экстремистским материалам также предлагается отнести карты, оспаривающие территориальную целостность России. Соответствующий документ был принят в первом чтении ещё в декабре 2022 года. Дата рассмотрения проекта закона во втором чтении на данный момент неизвестна.

Стало известно, будут ли считать экстремистскими карты России, выпущенные до 2014 года
Стало известно, будут ли считать экстремистскими карты России, выпущенные до 2014 года

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве суд арестовал мужчину на 14 суток за герб "Азова"* на заставке смартфона. Со слов очевидцев, это изображение он показывал пассажирам общественного транспорта.

* Запрещённая в России террористическая организация.

BannerImage

Сайт Госдумы

Наталья Исакова
  • Новости
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar