Стало известно, будут ли считать экстремистскими карты России, выпущенные до 2014 года

Минюст предложил считать экстремистскими карты России, если они оспаривают территориальную целостность страны и были созданы умышленно. Ведомство подготовило соответствующую поправку к законопроекту, которая позволит "раабилитировать" карты, изданные до вхождения новых регионов в состав России. Об этом сообщает РБК.

"В министерстве считают необходимым уточнить, что такая карта должна изначально быть создана с умыслом исказить государственные границы России... 22 мая (правительственная — прим. Лайфа) комиссия рассмотрела и одобрила эти поправки", — утверждает издание.

Законопроект, к которому предлагается поправка, Госдума приняла в первом чтении в декабре 2022 года. Авторы инициативы предложили считать экстремистскими карты, оспаривающие территориальную целостность РФ. Другой законопроект предлагал штрафы за распространение таких материалов в размере до 1 млн рублей. Однако правительство в отзыве к документу предложило изменить формулировку на "картографические материалы, другие материалы, изображения, продукция, в которых на момент их создания сведения о государственной границе РФ заведомо искажены в целях оспаривания территориальной целостности РФ".