Стало известно, будут ли считать экстремистскими карты России, выпущенные до 2014 года
Минюст предложил не считать экстремистскими выпущенные до 2014 года карты России
Минюст предложил считать экстремистскими карты России, если они оспаривают территориальную целостность страны и были созданы умышленно. Ведомство подготовило соответствующую поправку к законопроекту, которая позволит "раабилитировать" карты, изданные до вхождения новых регионов в состав России. Об этом сообщает РБК.
"В министерстве считают необходимым уточнить, что такая карта должна изначально быть создана с умыслом исказить государственные границы России... 22 мая (правительственная — прим. Лайфа) комиссия рассмотрела и одобрила эти поправки", — утверждает издание.
Законопроект, к которому предлагается поправка, Госдума приняла в первом чтении в декабре 2022 года. Авторы инициативы предложили считать экстремистскими карты, оспаривающие территориальную целостность РФ. Другой законопроект предлагал штрафы за распространение таких материалов в размере до 1 млн рублей. Однако правительство в отзыве к документу предложило изменить формулировку на "картографические материалы, другие материалы, изображения, продукция, в которых на момент их создания сведения о государственной границе РФ заведомо искажены в целях оспаривания территориальной целостности РФ".
Минюст подготовил соответствующие поправки, благодаря которым под новые нормы не попадут материалы, изданные до вхождения новых регионов в состав России.