Россиян предупредили об уголовном сроке за отправку "голых" фото подросткам

За отправку интимных фото несовершеннолетним, в том числе подросткам, грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Об этом предупредил ведущий юрист "Европейской юридической службы" Юрий Аванесов.

"Если подобное было отправлено несовершеннолетнему, то автору грозит наказание по части второй статьи 242 УК — лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до десяти лет", — отметил он в беседе с "Газетой.ru".

Юрист уточнил, что, согласно второй статье закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", любая информация порнографического характера подпадает под нарушение закона. Сюда относятся изображения или описания половых органов человека, а также рисунки или ссылки на видео.