Госэкзамены в МГИМО могут пройти дистанционно из-за карантина по кори

Карантин из-за вспышки кори в МГИМО продлится до 13 июня, сообщила одна из учащихся вуза. По её словам, занятия, как и предстоящая сессия, в этот период будут проводиться в онлайн-формате.

"Занятия онлайн, сессии онлайн, даже госэкзамены. Зачётки надо отнести в вуз, при этом в вуз по пропуску попасть нельзя. Либо женщина из деканата подойдёт к входу, либо что-то ещё. Вроде как просто отдать на входе нельзя", — приводит "Газета.ru" слова студентки.

Девушка добавила, что более точную информацию насчёт проведения экзаменов в МГИМО пообещали предоставить позже.