В МГИМО введут карантин из-за кори у одного из студентов
Роспотребнадзор сообщил о случае кори среди студентов МГИМО
У одного из студентов Московского государственного института международных отношений (МГИМО) выявили корь, из-за этого Роспотребнадзор предписал вузу закрыть корпус на проспекте Вернадского.
"В связи с регистрацией случая кори у студента Института международных отношений и управления МГИМО (У) МИД РФ сотрудниками управления Роспотребнадзора по Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование", — говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по столице.
Уже выявлен круг контактных лиц, за ними ведётся медицинское наблюдение, проводится вакцинация среди студентов и преподавателей, ранее не привитых и не болевших корью.
"В адрес МГИМО направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе на проспекте Вернадского, д. 76", — добавили в ведомстве.
Ранее Лайф писал про рост заболеваемости корью в России в 2023 году. За первые месяцы в стране было зафиксировано более тысячи случаев. При этом в 2022 году было всего 34 случая — все завозные. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявляла об усложнении ситуации с корью. Вспышки были зарегистрированы и в ряде московских вузов, в том числе и в МГУ.