В МГИМО введут карантин из-за кори у одного из студентов

У одного из студентов Московского государственного института международных отношений (МГИМО) выявили корь, из-за этого Роспотребнадзор предписал вузу закрыть корпус на проспекте Вернадского.

"В связи с регистрацией случая кори у студента Института международных отношений и управления МГИМО (У) МИД РФ сотрудниками управления Роспотребнадзора по Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование", — говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по столице.

Уже выявлен круг контактных лиц, за ними ведётся медицинское наблюдение, проводится вакцинация среди студентов и преподавателей, ранее не привитых и не болевших корью.