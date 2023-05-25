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25 мая, 14:03

"Сутки на сбор вещей": В Госдуме предложили не церемониться со шведскими дипломатами

В Госдуме поддержали высылку шведских дипломатов из РФ в качестве ответной меры

Высылка шведских дипломатов из РФ является правильным решением, его нужно было принять раньше. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился депутат Госдумы Борис Чернышов. Он отметил, что новость о признании шведских дипломатов персонами нон грата вызывает противоречивые чувства.

"С одной стороны, решение правильное, и, как говорится, давно пора. С другой — а почему опять полумеры? Почему высылаем только пятерых так называемых дипломатических работников? Почему на закрытие консульства отводится столько времени? Даём возможность успеть максимально навредить?" — сказал парламентарий.

По мнению депутата, шведским дипломатам нужно было дать 24 часа на сбор вещей и отправить на родину. Позицию Чернышова поддержал другой депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв. Он считает, что отношения с недружественным государством должны быть соответствующими.

"Швеция теперь стремится в НАТО, а это значительно усиливает её токсичность. Надо было уже в ответ на эти сообщения сократить штат шведского посольства вдвое, чтобы проще было наблюдать за этими шпионами нашим спецслужбам", — сказал он в беседе с Лайфом.

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Журавлёв считает, что выстраивать связи со Швецией нужно было жёстче, но Россия снова поступает максимально гуманно и дипломатично, принимая только ответные меры.

Ранее Лайф писал о том, что Россия в качестве ответной меры высылает пятерых шведских дипломатов, а также отзывает согласие на деятельность шведского генконсульства в Петербурге.

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LIFE / Павел Баранов

Ольга Годуненко
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