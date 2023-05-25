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25 мая, 12:51

Попытка сделать селфи у обрыва закончилась печально для туристки в Дагестане

Жительница Екатеринбурга упала с обрыва в Дагестане и получила переломы

<p>Место падения туристки. Обложка © VK /<a href="https://vk.com/golos_dagestan?z=photo-74219800_457362271/album-74219800_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Голос Дагестана"</a></p>

Место падения туристки. Обложка © VK / "Голос Дагестана"

Россиянка упала с обрыва в дагестанском селе Гамсутле. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Упавшую с обрыва в Дагестане женщину отправляют на вертолёте в больницу. Видео МВД Дагестана

Жительница Екатеринбурга прибыла в Дагестан с тургруппой из 18 человек. Прогуливаясь по горам в Гунибском районе, туристы решили сделать общее селфии. Увлёкшись, 39-летняя женщина оступилась и упала с десятиметрового обрыва. В результате она получила множественные переломы, в том числе основания черепа и позвоночника. Пострадавшую без сознания отправили вертолётом в махачкалинскую больницу.

Альпинист упал с высотки в "Москве-Сити", пролетел 40 метров и чудом выжил

Альпинист упал с высотки в "Москве-Сити", пролетел 40 метров и чудом выжил

Ранее в Башкирии подросток поскользнулся и упал с обрыва в реку. Прибывшие на вызов медики и спасатели попробовали реанимировать пострадавшего, но безуспешно.

Светлана Оперук
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