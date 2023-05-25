Попытка сделать селфи у обрыва закончилась печально для туристки в Дагестане
Жительница Екатеринбурга упала с обрыва в Дагестане и получила переломы
Место падения туристки. Обложка © VK / "Голос Дагестана"
Россиянка упала с обрыва в дагестанском селе Гамсутле. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Упавшую с обрыва в Дагестане женщину отправляют на вертолёте в больницу. Видео МВД Дагестана
Жительница Екатеринбурга прибыла в Дагестан с тургруппой из 18 человек. Прогуливаясь по горам в Гунибском районе, туристы решили сделать общее селфии. Увлёкшись, 39-летняя женщина оступилась и упала с десятиметрового обрыва. В результате она получила множественные переломы, в том числе основания черепа и позвоночника. Пострадавшую без сознания отправили вертолётом в махачкалинскую больницу.
Ранее в Башкирии подросток поскользнулся и упал с обрыва в реку. Прибывшие на вызов медики и спасатели попробовали реанимировать пострадавшего, но безуспешно.