"Конкретные результаты": Политэксперт оценила отчёт главы Амурской области о проделанной работе

Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Кислицына Дарья в беседе с Лайфом оценила отчёт о работе правительства Амурской области за прошедшие пять лет. Он был представлен сегодня, 25 мая, губернатором Владимиром Орловым.

Кислицына отметила, что главе региона действительно есть чем гордиться и за что отчитываться по итогам проделанной работы. За пять лет в область был привлечён беспрецедентный объём инвестиций — 1 триллион 828 миллиардов рублей. В регионе идёт активное строительство объектов социальной инфраструктуры. К примеру, в городе Свободном построили ФОК, школу, загс, а также реконструировали ДК. Кроме того, развивается и медицинская сфера. Так, за прошедшую пятилетку в больницах и поликлиниках Амурской области появилось свыше одной тысячи единиц нового оборудования. Ещё эксперт указала на успехи региона в сельском хозяйстве и развитии дорожной сети.

"Результаты — конкретные. Каждый — про улучшение жизни людей и развитие региона. В регионе, который системно работает над вопросом продовольственной безопасности, можно не переживать за завтрашний день. Там, где власть заботится о создании социальной инфраструктуры, о развитии здравоохранения и образования, можно и нужно планировать свою жизнь и жизнь своих детей. Выступление Орлова было как раз о таких вещах. Которые в Амурской области всегда находятся в центре внимания власти", — резюмировала эксперт.